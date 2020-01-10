حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، على الاطمئنان على بعثة فريق الكرة في زيمبابوي قبل اللقاء المهم أمام فريق بلاتينيوم غدًا السبت، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأجرى الكابتن محمود الخطيب اتصالا هاتفيا مع إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارةالنادي، ورئيس بعثة فريق الكرة في زيمبابوي، اطمأن من خلاله على جميع اعضاء البعثة وظروف الإقامة والإعاشة والتدريب.
وطلب الكابتن محمود الخطيب من الكفراوي نقل تحياته للجهاز الفني واللاعبين، والتأكيد على ثقته في قدرة الأهليعلى تحقيق الفوز، واستكمال المسيرة نحو الأدوار النهائية للبطولة.
وأكد الكفراوي لرئيس النادي أن الأمور تسير بصورة جيدة للغاية، والجميع يعيش في حالة من التركيز؛ من أجل تحقيق الهدف المحدد، وهو الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث.
وكانت بعثة الأهلي قد غادرت هراري عاصمة زيمبابوي في الثانية عشرة ظهر اليوم متوجهة إلى مدينة بولاوايو التي تحتضن مباراة الأهلي وبلاتينيوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يطمئن علي بعثة الأهلي في زيمبابوي قبل واجهة بلاتينيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.