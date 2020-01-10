اتحاد الووشو كونغ فو يعلن تفاصيل بطولة حورس 3

أقام الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، برئاسة محمد عاشور، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل بطولة حورس 3 التي تستضيفها مصر للعام الثالث على التوالي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التي تضم، للمرة الأولى، ثلاثة منتخبات "مصر والصين والأردن".

أقيم المؤتمر بالصالة الدولية بنادي اتحاد الشرطة في حضور السفير الصيني والمستشار الثقافي وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكونغ فو ولاعبي المنتخبين.

رحب محمد عاشور بالسادة الحضور في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر التي شدد من خلالها على أهمية إقامة هذا المهرجان بعد نجاحه العامين الماضيين، حيث يمثل فرصة عظيمة للتواصل بين أقدم حضارات على وجه الأرض وإضافة لتاريخ العلاقات بين البلدين.

قال عاشور إن إقامة هذه البطولة هذا العام، بالتعاون مع السفير الصيني والملحق الثقافي، وأنه بعد نجاحها الباهر سابقًا تقرر اشتراك ثلاثة منتخبات هذا العام "المصري والصيني والأردني".

كشف محمد عاشور عن أنه

تم إدراج اللجنة الأوليمبية الدولية لألعاب الكونغ فو ضمن أوليمبياد الشباب ٢٠٢٢ تمهيدًا لإدراجها ضمن البرامج الأوليمبى العالمى للكبار، مما سيعطي للعبة أهمية كبيرة في المستقبل، ويساعد في توسيع قاعدة الممارسة بشكل أكبر.

اشار إلى أنه سيتم إقامة معسكر مغلق للمنتخب المصري بالصين قريبًا، فيما وجه السفير الصيني الشكر للاتحاد المصري للووشو كونغ فو لإصراره على إقامة هذا الحدث للعام الثالث على التوالي وهو ما يساعد في مد جسور التواصل بين الشعبين الأقدم على وجه الأرض والتبادل الرياضي والثقافي.

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وقال إن هذا العام تضم البطولة متسابقين على أعلى مستوى، ومنهم من حقق بطولات دولية وقارية، وأن التنافس سيتم من خلال عشرة أوزان، وستكون البطولة ناجحة بشكل كبير على غرار البطولتين السابقتين.

وقام لاعبو المنتخبين بتبادل الهداية

التذكارية والتميمة الخاصة بالبطولة، وقدم محمد عاشور درعًا تذكارية للسفير الصيني، كما قدم مدرب المنتخب الصيني درعًا تذكارية للاتحاد المصري.

تقام البطولة غدًا السبت بالصالة الدولية بنادي اتحاد الشرطة بالدراسة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفير الصيني، والمستشار الثقافي.

تفتتح البطولة باحتفالات وعروض الفنية رفيعة المستوى المقدمة من خبراء الجانبين الصينى والمصرى وتقام الأدوار التمهيدية لجميع الأوزان في تمام الساعة 11 صباحًا على أن تقام الأدوار النهائية في الساعة السادسة مساءً.

ويمثل المنتخب الوطني في هذا اللقاء كريم خيري وزن 48 كيلو، وسيف محسن وزن 52 كيلو، ومحمد أحمد شاكر وزن 65 كيلو، وأنور عبدالله وزن 65 كيلو، ومحسن أحمد وزن 65 كيلو، وجمعة رجب وزن 70 كيلو، وأيمن جلال وزن 80 كيلو، وفارس عبدالجواد وزن 85 كيلو، وخالد فتحي وزن 90 كيلو، وياسمين سليم وزن 48 كيلو، ومنة الله محمد وزن 75 كيلو.

يقود المنتخب المصري أحمد فرج، مشرفًا عامًا على المنتخبات، ونبيل النجدي، المدير الفني، وإيهاب عبدالمنعم، مدربًا عامًا، وأحمد عادل ومحمد خلف وإسلام نجيب مدربين، والدكتور صلاح أشرف، مخطط الأحمال، وأحمد إبراهيم ومصطفى كمال وخالد السيد إداريين.