أتم مسئولو مجلس إدارة نادي الترسانة، بقيادة طارق سعيد حسانين، التعاقد مع إيهاب عبدالمحسن، مدافع فريق بتروجيت السابق، خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.
تم التعاقد مع لاعب بتروجيت لمدةموسم ونصف، ويرغب الشواكيش في تدعيم صفوف الفريق، حيث إنه تعاقد مع نجم المنتخب اليمني أيمن الهاجري، كأول صفقات الموسم الجاري.
ويبحث الشواكيش في دعم صفوف الفريق الفترة المقبلة للعودة للمنافسة من جديد في مجموعة القاهرة التي يحتل فيها المركز التاسع، برصيد 9 نقاط، جمعها من 10 مباريات، حقق الفوز في اثنتين وتعادل في ثلاث، وتلقى الهزيمة في ست.
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب عبدالمحسن ثاني صفقات الترسانة في الميركاتو الشتوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.