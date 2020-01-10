إيهاب عبدالمحسن ثاني صفقات الترسانة في الميركاتو الشتوي

أتم مسئولو مجلس إدارة نادي الترسانة، بقيادة طارق سعيد حسانين، التعاقد مع إيهاب عبدالمحسن، مدافع فريق بتروجيت السابق، خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

تم التعاقد مع لاعب بتروجيت لمدة

موسم ونصف، ويرغب الشواكيش في تدعيم صفوف الفريق، حيث إنه تعاقد مع نجم المنتخب اليمني أيمن الهاجري، كأول صفقات الموسم الجاري.

ويبحث الشواكيش في دعم صفوف الفريق الفترة المقبلة للعودة للمنافسة من جديد في مجموعة القاهرة التي يحتل فيها المركز التاسع، برصيد 9 نقاط، جمعها من 10 مباريات، حقق الفوز في اثنتين وتعادل في ثلاث، وتلقى الهزيمة في ست.