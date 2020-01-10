الشناوي يشيد بالمنافسة مع إكرامي ولطفي في الأهلي

أكد محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي أن المواجهة المقبلة للفريق أمام بلاتينيوم صعبة، خاصة أن المباراة ستقام على ملعب المنافس وسط جماهيره بجانب أن الملاعب في إفريقيا تزيد من صعوبة المواجهات بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وسوء حالة أرض الملعب.

أوضح الشناوي أن جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة، وهدفنا هو المكسب، في ضوء تشابك المجموعة التي تضم الأهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم، حيث إن ثلاثة فرق تمتلك 6 نقاط، وهو ما يزيد من صعوبة الوضع، وبالتالي فإن الفوز في لقاء السبت المقبل مهم جدا للمضي قدما نحو حجز تذكرة التأهل للدور

التالي.

قال الشناوي إن فوز النجم الساحلي على بلاتينيوم في زيمبابوي لم يضع الأهلي تحت ضغط؛ لأن الأهلي دائما يلعب من أجل الفوز، سواء فاز بطل تونس على بطل زيمبابوي، أو لم يفز، موضحاً أن الأهلى دائما لديه هدف وهو الفوز داخل أرضه أو خارجها، وشدد على أن لاعبي الأهلي على قدر المسئولية، وهم قادرون على العودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط.

واكد الشناوي ان لاعبي الأهلي اعتادوا على خوض لقاءات صعبة في الأجواء الإفريقية المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، موضحا أنه يتمنى

أن يحالف التوفيق لاعبي الأهلي في اللقاء المقبل؛ من أجل العودة بالانتصار.

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وأشار الشناوي إلى أن تحقيق 10 انتصارات متتالية في الدوري يحمل الفريق مسئولية كبيرة في كل البطولات الأخرى، فالجميع بالأهلي، سواء إدارة أو جهازا فنيا ولاعبين وجماهير هدفهم المكسب فقط؛ لذلك نخوض أي مباراة باحثين عن الفوز، كما أن تحقيق العلامة الكاملة بالدوري يمنح الفريق مزيدا من الثقة، من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات.

تحدث الشناوي عن تألقه على مدار الموسمين الأخيرين مع الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدا أنه نتاج تعب وجهد كبير له ولزملائه بالأهلي والمنتخب، والمدربين الذين عمل معهم، مؤكدا أن المنافسة قوية للغاية مع شريف إكرامي وعلي لطفي وهو ما يزيد من مستوى الجميع، بجانب أن تركيزه كله ينصب في التدريب والمباريات؛ لمواصلة تقديم مستوى متميز، سواء في الأهلي أو منتخب مصر.