رياضة | أول تحرك من الهلال بشأن قضية مدالله العليان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تحرك من الهلال بشأن قضية مدالله العليان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن آخر مستجدات شكوى التعاون ضد إدارة نادي الهلال والتي أعلنت تقديمها بعد عاقد الزعيم مع مدالله العليان، ظهير أيمن فريق التعاون، لمدة 3 سنوات، بعد دخوله الفترة الحرة، والتي تسمح له التوقيع لأي فريق، دون موافقة ناديه.

وأوضح التعاون، أن عقد مدالله العليان يفرض عليه انتظار عرض التجديد من ناديه حتى آخر ثلاثة أشهر، على الرغم من دخول العليان الفترة الحرة من عقده مع الفريق "ستة أشهر".

وأشارت التقارير أن الهلال، قرر إرسال خطاب إلى إدارة نادي التعاون، للتفاوض على شراء ما تبقى من عقد اللاعب، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

Advertisements

يذكر أن الهلال يستعد امواجهة الوحدة، والمقرر إقامتها غدا السبت الموافق 11 يناير 2020، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الوحدة في تمام الساعة السابعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وخمسة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد الوحدة في المركز الثالث برصيد 23 نقطة.