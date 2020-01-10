رياضة | فايلر يرفض صفقة الأهلي المحلية ويصر على ضم مهاجم أجنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض صفقة الأهلي المحلية ويصر على ضم مهاجم أجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، فكرة التعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة للحصول على خدماته فى انتقالات يناير.

وتم عرض اللاعب على الجهاز الفنى، ولكن المدرب السويسرى يرى أن العناصر الهجومية بالأهلى بالوقت الحالى أفضل من مستوى لاعب سموحة.

وطلب المدير الفنى للنادى الأهلى، صرف النظر عن التفكير فى ضم مهاجم سموحة، والتمسك بالتعاقد مع رأس حربة أجنبى.

يذكر أن النادى الأهلى، يبحث بالوقت الحالى عن التعاقد مع رأس حربة أجنبى، فى ظل وضع فايلر ملاحظات سلبية على مستوى عدد من اللاعبين بالفريق بالفترة الماضية.