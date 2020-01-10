رياضة | صدمة في الهلال قبل مواجهة الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في الهلال قبل مواجهة الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، غياب نجمه سالم الدوسري عن مواجهة الوحدة، والمقرر إقامتها غذا السبت الموافق 11 يناير 2020، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

كشف الهلال، في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة اسبوع.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الوحدة في تمام الساعة السابعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وخمسة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد الوحدة في المركز الثالث برصيد 23 نقطة.