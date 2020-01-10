رياضة | تسريب.. الكشف عن نص حديث ميسي وفيليكس الناري (مفاجأة غير متوقعة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب.. الكشف عن نص حديث ميسي وفيليكس الناري (مفاجأة غير متوقعة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن نص الحوار بين النجم البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد وليونيل ميسي أيقونة برشلونة الإسباني.

وكان أتلتيكو مدريد قد تغلب على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة بالأمس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وذكرت التقارير الإسبانية، أن فيليكس قال لميسي:" كريستيانو رونالدو افضل منك"، قبل أن يرد ميسي:" اتحداك ان تقولها مجدداً، اتحداك".

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وعاد فيليكس ليرد مجددا قائلا:" رونالدو لديه لقبان مع المنتخب، كم لقب تمتلك أنت؟"

وأشارت تسريبات كثيرة، إلى أن فيلكس جلد ميسي بهذه الكلمات لذلك ميسي إشتعل غضبا.

ونستطيع أن نؤكد إن كلمات فيلكس أنهت تماما فرضية إن برشلونة يتعاقد مع فيلكس.

