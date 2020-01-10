رياضة | مفاجأة.. جوكر الهلال على أعتاب النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. جوكر الهلال على أعتاب النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، إلى سعي إدارة نادي النصر، لضم نجم الفريق الأول للكرة بنادي التعاون حاليا ولاعب الهلال سابقا، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت التقارير أن إدارة نادي النصر، قدمت عرضا مغريا إلى النجم عبدالمجيد السواط، لاعب التعاون، لضمه في الميركاتو الشتوي.

موقف عبد الله السواط من الانتقال إلى النصر:-

أوضحت التقارير أن اللاعب أبدى موافقة مبدئية للانضمام إلى العالمي؛ لدخوله فترة الستة أشهر في عقده مع التعاون.

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يذكر أن السواط لقب بالجوكر أثناء تواجده في فرؤق الهلال، لقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

وانضم السواط "24 عاما" إلى فريق التعاون، في صيف 2017، قادما من صفوف الهلال، بعقد يمتد ل3 سنوات.

وشارك عبدالمجيد السواط مع التعاون في 52 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع هدفين آخرين.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحارفين، برصيد 29 نقطة، حصدهم من 13 مباراة، فاز في 9 مواجهات، وتعادل فى مباراتين وخسر مباراتين، فيما يأتي غريمه التقليدي الهلال في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، ويتواجد التعاون في المركز السابع برصيد 22 نقطة.