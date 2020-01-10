اونلاين | «كورة لايف» TODAYمشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش النصر PLUS بدون تقطيع NOW

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يأمل نادي اتحاد جدة في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي النصر، يوم الجمعة 10 يناير 2020 في الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين السعودي.

والتقى النصر السعودي – الاتحاد السعودي في 90 مواجهة في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي االاتحاد السعودي منها 40 انتصار مقابل 30 خسائر و20 تعادلات.

يشهد استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية الكلاسيكو الثاني في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي تُستأنف اليوم الجمعة، وذلك عندما يستضيف الاتحاد نظيره النصر.

الاتحاد يدخل اللقاء بهدف مواصلة الصحوة وتحقيق الانتصار الثاني قبل الجولة المقبلة التي ستختم الدور الأول، حيث نجح في الفوز على الباطن الجمعة الماضية. فيما يأتي النصر بمعنويات كبيرة خاصةً بعدما قلص الفارق بفوزه الكبير أمام الرائد بالجولة الماضية في الوقت الذي خسر فيه الهلال أمام الحزم ليكون فارق النقاط بين الزعيم والعالمي ثلاثة نقاط فقط.

اللقاء سوف ينطلق مع السادسة و25 دقيقة مساءً، وتنقله قنوات KSA Sports ودوري بلس.

يواجه النصر نظيره اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

موعد مباراة النصر واتحاد جدة

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وينطلق اللقاء بين الاتحاد والنصر، عند الساعة السابعة والخمس دقائق بتوقيت مصر، والثامنة والخمس دقائق بتوقيت السعودية، والخامسة والخمس دقائق بتوقيت جرينتش.

يحتل النصر صدارة الدوري السعودي للمحترفين، ويجاهد نفسه للوصول للنقطة 32، للمحافظة على فارق النقطتين بينه وبين الهلال صاحب المركز الثاني، في حال فوزه أمام الوحدة.

فيما يسعى اتحاد جدة لاستعادة بريقه، والرجوع مرة أخرى لنغمة الانتصارات، التي غابت منذ آخر فوز أمام الإتفاق بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العاشرة.

جدير بالذكر أن الاتحاد خرج من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، في آخر مبارياته أمام الفتح بهدفين مقابل هدف.

خاض اتحاد جدة 13 مباراة، وحقق الفوز في 4 لقاءات، وخسر في 8 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل 18 هدف، ودخل مرماه 23 هدف، محتلاً المركز الثالث عشر برصيد13 نقطة.

بينما لعب النصر 13 لقاء، وحقق الفوز في 9 مباريات، وخسر لقائين وتعادل في مثلهم، وسجل 22 هدف ودخل مرماه 5 أهداف كأقوى خط دفاع.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

وينقل اللقاء الذي سوف يجمع بين الاتحاد والنصر، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، على قناة السعودية الرياضية الأولى.