اونلاين | مشاهدة مباراة الاتحاد والنصربث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع النصر

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ستقام مباراة النصر السعودي والاتحاد السعودي في مباراة ذهاب الأسبوع الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذه المقالة جميع التفاصيل التي تخص موعد مباراة فارس نجد والاتحاد والقنوات الناقلة، بالاضافة إلى آخر تحضيرات لكلا الفريقين في بطولة دوري المحترفين السعودي.

موعد مباراة النصر السعودي ضد الاتحاد السعودي

لا شك أن محبي الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق دوري المحترفين السعودي، إضافة إلى مشجعي نادي المونديالي وأيضاً انصار نادي النصر ، بفارغ صبرهم ينتظرون وبدون شك هم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد المباراة، إضافة إلى القنوات الناقلة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذه المقالة جميع التفاصيل التي تخص موعد مباراة النمور السعودي vs النصر السعودي، بالاضافة إلى آخر تحضيرات لكلا الفريقين في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سوف تكون مباراة الاتحاد السعودي ضد النصر السعودي منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية 1 ( KSA Sports 1 HD ) فيما سيكون معلق المباراة هو عبدالله الحربي.

الترتيب في الدوري السعودي

لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط

1 النصر السعودي

13

9

2

2

22

5

+17

29

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13 الاتحاد السعودي

13

4

1

8

18

23

-5

13

تاريخ مواجهات الاتحاد السعودي و النصر السعودي

يأمل نادي اتحاد جدة في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي النصر، يوم الجمعة 10 يناير 2020 في الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين السعودي.

والتقى النصر السعودي – الاتحاد السعودي في 90 مواجهة في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي االاتحاد السعودي منها 40 انتصار مقابل 30 خسائر و20 تعادلات.

يشهد استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية الكلاسيكو الثاني في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي تُستأنف اليوم الجمعة، وذلك عندما يستضيف الاتحاد نظيره النصر.

الاتحاد يدخل اللقاء بهدف مواصلة الصحوة وتحقيق الانتصار الثاني قبل الجولة المقبلة التي ستختم الدور الأول، حيث نجح في الفوز على الباطن الجمعة الماضية. فيما يأتي النصر بمعنويات كبيرة خاصةً بعدما قلص الفارق بفوزه الكبير أمام الرائد بالجولة الماضية في الوقت الذي خسر فيه الهلال أمام الحزم ليكون فارق النقاط بين الزعيم والعالمي ثلاثة نقاط فقط.

اللقاء سوف ينطلق مع السادسة و25 دقيقة مساءً، وتنقله قنوات KSA Sports ودوري بلس.

يواجه النصر نظيره اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.