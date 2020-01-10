اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الاتحاد والنصر بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش النصر NOW

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تشهد الجولة 14 من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين«دوري كأس الأمير محمد بن سلمان»، قمة كبرى من قمم الكرة السعودية، حيث يحل الاتحاد ضيفًا على نادي النصر.

وبعد 13 جولة من منافسات الدوري السعودي، يتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال الذي يمتلك في جعبته مباراة مؤجلة، حيث حقق «العالمي» الفوز في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 22 هدفًا فيما لم تستقبل شباكهم سوى 5 أهداف فقط.

أما الاتحاد فيواصل المعاناة والتراجع في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز 13 برصيد 13 نقطة، حيث لم يحقق الفوز سوى في 4 مباريات فقط، مقابل تعادل وحيد و8 هزائم، وسجل لاعبوه 18 هدفًا فيما استقبلت شباكهم 23 هدفًا.

ونقدم لكم فيما يلي كافة المعلومات المتعلقة بقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي:

موعد مباراة النصر والاتحاد:

تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:05 بتوقيت جرينيتش، 20:05 بتوقيت مكة المكرمة، 19:05 بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة النصر والاتحاد:

تقام المباراة على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 70 ألف متفرج.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد:

تذاع المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية، وتحديدًا قناة السعودية الرياضية إتش دي 1، والسعودية الرياضية إتش دي 3.

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معلقو مباراة النصر والاتحاد:

يعلق السعودي عبد الله الحربي على قمة النصر والاتحاد عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1، والمصري بلال علام عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 3.

تشكيلة المرتقبة نادي الاتحاد السعودي أمام نادي النصر السعودي في الجولة الرابعة عشر من «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان»، على استاد «استاد الملك فهد الدولي» وهو ملعب كرة قدم يقع في مدينة الرياض التي سوف يدفع بها هنك تين كات مدرب نادي الاتحاد السعودي كالتالي :

تشكيلة المتوقعة لنادي الاتحاد السعودي كما يلي :

حراسة المرمى : فواز القرني

خط الدفاع : طارق عبدالله – عمار الدحيم – عبدالله العمار – منصور الحربي

خط الوسط : كريم الأحمدي – عبدالإله سعد المالكي – كارلوس فيلانويفا

خط الهجوم : عبدالعزيز علي البيشي – روماريو ريكاردو دا سيلفا –اليكساندر بريوفيتش

موعد مباراة النصر ضد الاتحاد والقنوات الناقلة في الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم الجمعة 10 يناير 2020