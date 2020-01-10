اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة شبيبة الاتحاد والنصر بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش النصر YALLA ONLI

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ويدخل نادي النصر مباراته ضد الاتحاد بمعنويات مرتفعة عقب الفوز بلقب كأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على التعاون بركلات الترجيح.

ويحتل نادي النصر المركز الأول بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة بينما الاتحاد بالمركز الثالث عشر ومعه 13 نقطة من 13 مباراة لعبها كلا الفريقين.

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ويأمل نادي النصر أن يحصد نقاط مباراته أمام الاتحاد من أجل الوصول للنقطة 32 ليعزز ويأمن صدارته للترتيب بعيداً عن أقرب منافسيه وهو الهلال “27 نقطة” والذي لديه مباراة مؤجلة.

بينما نادي اتحاد جدة يعيش فترة فنية “لا يحسد عليها” بعد خروجه من دور الـ16 من كأس الملك أمام الفتح 2-1 بأخطاء كارثية من خط دفاعه حمدان الشمراني والدحيم والشنقيطي والحربي.

وينتظر أن تكون مباراة النصر مع الاتحاد في الجولة الـ14 من الدوري السعودي عبر القنوات السعودية الرياضية 1 بصوت المعلقين عبدالله الحربي وبلال علام.

تشهد الجولة 14 من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين«دوري كأس الأمير محمد بن سلمان»، قمة كبرى من قمم الكرة السعودية، حيث يحل الاتحاد ضيفًا على نادي النصر.

وبعد 13 جولة من منافسات الدوري السعودي، يتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال الذي يمتلك في جعبته مباراة مؤجلة، حيث حقق «العالمي» الفوز في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 22 هدفًا فيما لم تستقبل شباكهم سوى 5 أهداف فقط.

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أما الاتحاد فيواصل المعاناة والتراجع في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز 13 برصيد 13 نقطة، حيث لم يحقق الفوز سوى في 4 مباريات فقط، مقابل تعادل وحيد و8 هزائم، وسجل لاعبوه 18 هدفًا فيما استقبلت شباكهم 23 هدفًا.

ونقدم لكم فيما يلي كافة المعلومات المتعلقة بقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي:

موعد مباراة النصر والاتحاد:

تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:05 بتوقيت جرينيتش، 20:05 بتوقيت مكة المكرمة، 19:05 بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة النصر والاتحاد:

تقام المباراة على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 70 ألف متفرج.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد:

تذاع المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية، وتحديدًا قناة السعودية الرياضية إتش دي 1، والسعودية الرياضية إتش دي 3.

معلقو مباراة النصر والاتحاد:

يعلق السعودي عبد الله الحربي على قمة النصر والاتحاد عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1، والمصري بلال علام عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 3.