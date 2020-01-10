اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة شبيبة الاتحاد والنصر بث مباشر beIN SPORT المفتوحة هدف رابط النصر HD

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يفتتح ملعب الملك فهد الدولي أبوابه لاستقبال مباراة فريقي الاتحاد والنصر مساء اليوم الجمعة الموافق 10 يناير، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/20.

مباراة النصر والاتحاد بث مباش لزواره رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها عبر شاشة قناة السعودية الرياضية 1 بصوت المعلق بلال علام، وذلك في تمام الساعة 8:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:05 بتوقيت أبو ظبي، 7:05 بتوقيت القاهرة.

لا شك أن الفارق بين الفريقان كبير للغاية من حيث عدد النقاط، إلا أنهما يتمتعان بجمهور كبير، وهو ما سيجعل من هذه المباراة واحدة من أهم المباريات المرتقبة للغاية.

يدخل النصر هذه المباراة وهو متصدراً جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، حصدهم من الفوز في 9 مباريات والتعادل في إثنتين، فيما يتواجد الاتحاد بالمركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة من الفوز في أربع مباريات والتعادل في واحدة فقط.

تضرب الإصابات صفوف العميد في اللقاء المنتظر أمام النصر، إذ سيتغيب عن الفريق الثنائي عبد الإله المالكي وسعود عبد الحميد بسبب الإصابات، ومن المتوقع أم يبدأ المدرب تين كات بفواز القرني في حراسة مرمى النمور، وفي الدفاع الرباعي منصور الحربي والعمار والدحيم والشنقيطي، وفي الوسط سيدفع بجوناس والأحمدي، ومن أمامها البيشي وفيانويفا ورومارينيو، وسيتولى هجوم الفريق أليكساندر بريوفتيش.

القناة الناقلة المعلق المسابقة الموعد

KSA SPORT HD 1 عبدالله الحربي الدوري السعودي

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تنتظر جماهير كرة القدم السعودية كلاسيكو ناري بين النصر والاتحاد وذلك يوم الجمعة القادم 10 يناير في إطار منافسات مباريات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويلتقي نادي النصر مع الاتحاد يوم الجمعة القادم والموافق 10 يناير الجاري وذلك في تمام الساعة الـ7:05 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:05 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:05 بتوقيت أبو ظبي، على ملعب الملك فهد.

ويدخل نادي النصر مباراته ضد الاتحاد بمعنويات مرتفعة عقب الفوز بلقب كأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على التعاون بركلات الترجيح.