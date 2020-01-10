اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة شبيبة القبائل والرجاء بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الرجاء YALLA ON

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يستضيف فريق شبيبة القبائل الجزائري نظيره الرجاء المغربي في تمام الساعة السادسة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، علي ملعب تيزي وزو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز في مباراة الغد واقتناص نقاط المباراة الثلاث لتسهيل مهمتهما في التأهل للدور المقبل من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة شبيبة القبائل والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

تنقل المبارة من خلال قناة bein sport hd1، كما تنقل من خلال البث المباشر والحصري لموقع ترند مصر الإخباري

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ترتيب مجموعة الرجاء وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

يحتل الرجاء المغربي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يحل شبيبة القبائل في المركز الثالث برصيد 3نقاط.

موعد مشاهدة مباراة الرجاء وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

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البث المباشر لمباراة الرجاء وشبيبة القبائل في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا