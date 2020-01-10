اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر zamalek «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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تقام مباراة الزمالك وزيسكو بحضور 10 آلاف مشجع بناء على موافقة الجهات الامنية.

يستضيف فريق الزمالك نظيره زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا والتي ستقام علي استاد السلام، بعد رفض الجهات الأمنية نقل المباراة إلى ستاد القاهرة.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

وتقام مباراة الزمالك وزيسكو في التاسعة من مساء اليوم ، وهي المباراة التي تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لفريق الزمالك الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، حيث حصد الزمالك 4 نقاط في الجولات الثلاث الأولي، بعد الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط والفوز على أول أغسطس الانجولى والتعادل مع زيسكو 1-1، بينما يأتي زيسكو في المركز الثالث برصيد نقطتين فيما يحل أول أغسطس في المركز الأخير في المجموعة.

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من جانبه، عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ، اجتماعا مع جهازه المعاون واجتماع أخر مع لاعبي الفريق لبحث الترتيبات النهائية للمباراة ، والاستقرار علي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق مباراة اليوم ، وذلك في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق، حيث تأكد غياب محمد عبد الغني وشيكابالا وعبد الله جمعة عن المباراة ، في حين يشارك حازم إمام الظهير الأيمن للفريق في مباراة اليوم بعد حصوله علي مسكنات حيث لم يكتمل شفاءه من الإصابة التي يعاني منها مؤخرا في عضلة السمانة، وحذر كارتيرون لاعبي الزمالك من الهجمات المرتدة للاعبي زيسكو والتي قد تتسبب في استقبال مرمي الزمالك أهداف تصعب من المباراة علي الفريق الأبيض، كما طالب كارتيرون مصطفي محمد مهاجم الفريق باستغلال الفرص التي تتاح له مع عدم الاستسلام لمراقبة المدافعين، وعدم الخروج من منطقة الجزاء.

ومن المقرر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كل من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ، امامهما الثلاثي اشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ، ويأتي مصطفي محمد مهاجم وحيد.

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك فريق زيسكو في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وقد يشهد التشكيل عودة حازم إمام لشغل مركز الظهير الأيمن بعد تعافيه تماما من الإصابة، على أن يقود مصطفى محمد هجوم الفريق بدلا من عمر السعيد.