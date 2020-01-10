اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الزمالك YALLA ONLINE

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة مصيرية، حين يستضيف نظيره بنادي زيسكو الزامبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الزمالك ضمن المجموعة الأولى بجانب زيسكو يونايتد الزامبي ومازيمبي الكونغولي، وأول أغسطس الأنجولي، ويحتل المركز الثاني برصيد نقاط خلف مازيمبي المتصدر برصيد 7 نقاط، بينما يحل زيسكو وأول أغسطس بالمركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، غدا الجمعة 10 من يناير، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد السلام، موعدًا للمبارة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، باعتبارها صاحبة حقوق البث، بينما سيتم نقل المباراة عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت، كما سيتم بث المباراة عبر "يوروسبورت عربية" ونشر رابط البث قبل المباراة بوقت كاف.

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وجاءت قائمة الفريق التى دخلت في معسكر مغلق استعداد للمواجهة مكونة من كل من:

محمد عواد - محمد ابو جبل في حراسة المرمى.

محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش- حازم امام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - محمد حسن - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - محمد أوناجم - مصطفي فتحي في خط الوسط.

عمر السعيد - مصطفي محمد في خط الهجوم.