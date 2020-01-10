اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «zamalek» هدف صلاح رابط الزمالك HD

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موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي اليوم

تم تحديد موعد مباراة الزمالك وزيسكو من خلال الاتحاد الأفريفي لكرة القدم على ان تكون اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءءً بتوقيت مدينة القاهرة، وسيتم إقامة المباراة على أرض ستاد السلام، ومن الجدير ذكره أن الزمالك المركز الثاني، ومازيمبي المركز الأول حيث يسبقه بحوالي سبعة نقاط، أما بالنسبة لزيسكو فهو يحتل المركز الثالث، ومن المنتظر أن يتم عرض مباراة اليوم على قناة بي ان سبورت، وأيضاً على قناة تايم سبورت.

مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا اليوم

يسعى نادي الزمالك للفوز بهذه المباراة لكي يتأهل ويعمل على تحسين مستواه وترتيبه في الجدول، وتعتبر هذه المباراة مهمة جداً للنادي لأن فوزهم بها سيمنحهم ثلاث نقاط ويجعلهم يتأهلون بصورة أسرع إلى ربع نهائي المجموعة الأولى، وسيكون في حراسة المرمى اليوم محمد عواد أو محمد أبو جبل، وسوف نشارك معكم نتيجة المباراة.

يستعد نادي الزمالك المصري، بطل الكونفدرالية، لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل على ملعب “السلام”.

موعد مباراة الزمالك القادمة مع زيسكو يونايتد والقنوات الناقلة

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يواجه نادي الزمالك، نظيره زيسكو يونايتد في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي في ملعب السلام.

ويذاع لقاء الزمالك وزيسكو يونايتد على قناة “beinsport1” بتعليق علي محمد علي.

ويدير مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف مازيمبي المتصدر بـ7 نقاط بينما زيسكو الزامبي في المركز الثالث برصيد نقطتين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة مصيرية، حين يستضيف نظيره بنادي زيسكو الزامبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الزمالك ضمن المجموعة الأولى بجانب زيسكو يونايتد الزامبي ومازيمبي الكونغولي، وأول أغسطس الأنجولي، ويحتل المركز الثاني برصيد نقاط خلف مازيمبي المتصدر برصيد 7 نقاط، بينما يحل زيسكو وأول أغسطس بالمركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين.