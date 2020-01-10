مفاجأت في تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد في الدوري السعودي

الجمعة 10 يناير 2020

النصر السعودي

يواجه يوم الجمعة نادى النصر السعودى نظيره نادى الأتحاد السعودى ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى السعودى الممتاز.



و من المقرر أن تقام المباراة بين فريق النصر و الأتحاد في تمام الساعة السابعة و خمس دقائق مسائاً بتوقيت القاهرة.

و ستقام المباراة بينهم علي أستاد الأمير أستاد فيصل بن فهد السعودى و ستذاع المباراة علي قناة السعودىة الرياضة الأولي.

ويحتل نادى النصر السعودى المركز الأول برصيد تسعة وعشرين نقطة بفارق نقطتين فقط عن نادى الهلال في المركز الثانى .

و يحتل نادى الأتحاد المركز الثالث عشر برصيد ثلاثة عشر نقطة بفارق نقطتين عن نادى الحزم في المركز الثانى عشر .

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يطمح نادى النصر السعودى في البقاء في المركز الأول لكن يتقرب منه نادى الهلال و بشدة الذى لديه مباراة أقل.

بينما يطمح نادى الأتحاد في الوصول الي مركز في المنطقة الهادئة في منتصف الجدول للبقاء في الدورى في الموسم القادم.

و من المتوقع أن يبدأ نادى النصر السعودى المباراة اليوم بالتشكيل الآتى :

حراسة المرمى :جونز

خط الدفاع : خميس , مادو , مايكون , الغنام

خط الوسط : بيتروس , الخبيرى , جوليانو

خط الهجوم : امرابط , موسي , حمد الله