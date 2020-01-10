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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020
يواجه يوم الجمعة نادى النصر السعودى نظيره نادى الأتحاد السعودى ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى السعودى الممتاز.
و من المقرر أن تقام المباراة بين فريق النصر و الأتحاد في تمام الساعة السابعة و خمس دقائق مسائاً بتوقيت القاهرة. و ستقام المباراة بينهم علي أستاد الأمير أستاد فيصل بن فهد السعودى و ستذاع المباراة علي قناة السعودىة الرياضة الأولي.
ويحتل نادى النصر السعودى المركز الأول برصيد تسعة وعشرين نقطة بفارق نقطتين فقط عن نادى الهلال في المركز الثانى .
و يحتل نادى الأتحاد المركز الثالث عشر برصيد ثلاثة عشر نقطة بفارق نقطتين عن نادى الحزم في المركز الثانى عشر .
يطمح نادى النصر السعودى في البقاء في المركز الأول لكن يتقرب منه نادى الهلال و بشدة الذى لديه مباراة أقل.
بينما يطمح نادى الأتحاد في الوصول الي مركز في المنطقة الهادئة في منتصف الجدول للبقاء في الدورى في الموسم القادم.
و من المتوقع أن يبدأ نادى النصر السعودى المباراة اليوم بالتشكيل الآتى :
حراسة المرمى :جونز
خط الدفاع : خميس , مادو , مايكون , الغنام
خط الوسط : بيتروس , الخبيرى , جوليانو
خط الهجوم : امرابط , موسي , حمد الله
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