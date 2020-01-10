شكرا لقرائتكم نادي بلاتينوم ضد الأهلي .. الخطيب يطمئن على البعثة ويطالب بالفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل نادي بلاتينوم ضد الأهلي

اطمأن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى على الاطمئنان على بعثة فريق الكرة في زيمبابوي قبل اللقاء المهم أمام فريق بلاتينيوم غدا السبت، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى محمود الخطيب اتصالا هاتفيا مع إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس بعثة فريق الكرة في زيمبابوي، اطمأن من خلاله على جميع اعضاء البعثة وظروف الإقامة والإعاشة والتدريب.

وطلب محمود الخطيب من الكفراوي نقل تحياته للجهاز الفني واللاعبين، والتأكيد على ثقته في قدرة الأهلي على تحقيق الفوز، واستكمال المسيرة نحو الأدوار النهائية للبطولة.

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موعد مباراة نادي بلاتينوم ضد الأهلي ويحل الأهلي ضيفا أمام نادي بلاتنيوم بزيمباوي في تمام الساعة الثالثة عصرغدا السبت ، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدور المجموعات في بطولة ابطال افريقيا،علما بأن لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة في ديسمبر الماضي انتهي بفوز الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما وليد وسليمان.

وتغادر بعثة الأهلي هراري عاصمة زيمبابوي في الثانية عشرة ظهر اليوم متوجهة إلى مدينة بولاوايو التي تحتضن مباراة الأهلي وبلاتينيوم.

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأخير في الثالثة من عصر اليوم،الجمعة، بتوقيت القاهرة إستعداداً لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها الثالثة عصر غداً بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا ، ويرسم السويسري رينيه فايلر المجدير الفني للفريق خلال مران اليوم خطة اللعب أمام بطل زيمبابوي ويُحفّظ لاعبيه بعض الجمل الخططية التى ينوي تنفيذها في مباراة الغد المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلي لتحقيق الفوز من أجل المُضي قدماً في طريق الصعود للدور التالي وأستكمال رحلة أستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويحرص محمد فهمي سفير مصر في زيمبابوي على حضور تدريبات الفريق في الملعب الوطني بالعاصمة الزيمبابوية،وضم فايلر 20 لاعبا لقائمة الفريق في زيمبابوى ، هم : محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، ، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.