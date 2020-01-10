شكرا لقرائتكم السيناوي عبد الله جمعة يحتفل بعيد ميلاده الـ 24 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل عبد الله جمعة، ظهير أيسر نادي الزمالك ومنتخب مصر، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ 24، حيث ولد لاعب القلعة البيضاء في 10 يناير عام 1996 بمحافظة سيناء، في أسرة كروية حيث يلعب شقيقه الأكبر صالح جمعة في النادي الأهلي، فيما التحق شقيقه الأصغر عبد الرحمن جمعة، بقطاع الناشئين في نادي الزمالك مؤخراً اقتداءً بشقيقه عبد الله، الذي تألق مع الفريق الأبيض ليفرض نفسه على التواجد مع منتخب الفراعنة.

بدأ عبد الله جمعة مسيرته الكروية في نادي إنبي، ليسير على خطى شقيقه الأكبر صالح، ومن خلال الفريق البترولي خاض عبد الله تجربة احترافية قصيرة في الدوري الألماني، إلا أنه لم يتحمل مشاق الغربة ليعود سريعاً إلى الدوري المصري عبر بوابات إنبي مجدداً، ثم ينتقل إلى النادي المصري، وبعد تألق كبير تعاقد الزمالك مع ظهير أيسر الفريق البورسعيدي السابق.

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ويغيب عبد الله جمعة عن قائمة نادي الزمالك التي تستعد لمواجهة زيسكو الزامبي، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى التاسعة مساء ، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المواجهة التى ستقام باستاد السلام بحضور 10 آلاف مشجع.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد لزيادة فرصة فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات خاضهم، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة الغد ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ 8 للبطولة الأفريقية.