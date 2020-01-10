شكرا لقرائتكم الانتاج يستقر على إبرام صفقتين فى ميركاتو الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى على إبرام صفقتين فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق قبل مواجهات الدور الثانى لمسابقة الايجيبشن ليج ، واستبعدت اللجنة فكرة ضم لاعبين من دوري القسم الثانى حيث أكدت عزمها التعاقد مع لاعبان فى الدوري الممتاز.

وحذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى من انتفاضة فريق وادى دجلة الذى حقق فوزه الثانى فى المسابقة بمباراته الاخيرة على حساب سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، بينما تعادل الانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى اطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام ، ويواصل فريق الإنتاج الحربى تدريباته بشكل يومى استعداداً لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة عصر الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت فى اطار منافسات الجولة 13 للدوري.

وللمرة الخامسة على التوالي، تنتهي مواجهات الإنتاج الحربي مع المصري البورسعيدي بالتعادل، بالمباراة التي جمعتهما على ستاد حوض الدرس بالسويس، حيث تقدم أصحاب الأرض عبر باسم مرسي، وتعادل للضيوف الفلسطيني محمود وادي ، التعادل الخامس للإنتاج هذا الموسم، ورقم 36 تحت قيادة مختار مختار، و83 في المواسم المكتملة، ورقم 95 في الدوري ، التعادل رقم 504 للمصري في الدوري، ورقم 489 في مواسمه المكتملة، والتاسع أمام الإنتاج.

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وسجل باسم مرسي مهاجم الانتاج الحربى ثاني أهدافه هذا الموسم فى شباك المصرى البورسعيدى،والهدف رقم 11 بقميص الإنتاج الحربي، ورقم 50 في مسابقة الدوري.

وأعرب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفوز على سموحة بنيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على ستاد حرس الحدود بالمكس ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدورى الممتاز.

وأكد تاكيس جونيس، أن الفوز على سموحة سيكون بداية تصحيح مسار الفريق الدجلاوى بمسابقة الدورى، مشيدًا بأداء لاعبيه وحماسهم وإصرارهم على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من الفريق السكندرى العنيد.

أضاف المدير الفنى لوادى دجلة، إنه غير قلق بشأن ترتيب الفريق فى جدول الدورى، مؤكدًا إنه يثق فى قدرة لاعبيه على تحسين الوضع فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الأداء المميز الذى يتم تقديمه.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى 9 نقاط فى المركز قبل الاخير للدورى بعدما لعب 12 مباراة فاز الفريق فى لقاءين وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفًا