شكرا لقرائتكم أيمن أشرف: هدفنا الفوز أمام بلاتنيوم ولن نتنازل عن لقب دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نادي بلاتينوم ضد الأهلي

قال أيمن أشرف، لاعب الأهلي أن جميع اللاعبين والجهاز الفني لديهم هدف واحد من مواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا غدا السبت، وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة القوية بين فرق المجموعة التي يسعى الأهلي للتربع على قمتها، وهو ما يضاعف من قوة وأهمية مباراة غدا.

وأشار مدافع الأهلي إلى أن فايلر تحدث معه عقب مباراة النجم الساحلي، وقال إن الكرة لا تستحق الكارت الأصفر، وطالبه بنسيان الأمر، ونصحه بالتركيز فيما هو قادم، وقال له: «أديت دورك ولم تخطئ لكن الحكم هو من أخطأ».

وأشار أيمن أشرف إلى أن بلاتينيوم يملك خط هجوم جيد، وهو فريق محترم في المجمل، وتكمن قوته في الجناحين الأيمن والأيسر، ولاعب خط الوسط المدافع، لكن الأهلي يمتلك أيضا لاعبين مميزين، ولديهم خبرات كبيرة في المباريات الإفريقية وقادرون على العبور بالأهلي إلى بر الأمان في المباراة المقبلة.

وأضاف أشرف أن الفترة الأخيرة شهدت ضغطا مكثفا للمباريات، مما جعل رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، يمنح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، عقب مواجهة إف سي مصر بالدوري؛ من أجل التقاط الأنفاس، ثم الاستعداد مجددا لمواجهة بطل زيمبابوي.

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وقال مدافع الفريق إن الأهلي يسعى دائما لحصد جميع الألقاب والوصول لرقم واحد في أي بطولة يشارك بها، مؤكدا أن هناك رغبة ملحة لدى جميع اللاعبين لتحقيق اللقب الإفريقي الغائب عن الفريق منذ عام 2013؛ لإسعاد الجماهير الوفية التي لا تتأخر أبدا عن المؤازرة.

وأكد أيمن أشرف أن الانتصارات المتتالية التي حققها الأهلي في الدوري تمنح الفريق دفعة للأمام، وتدفعه لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، إلى جانب الثلاث نقاط ، لكنها أيضا تسبب مزيدا من الضغوط على اللاعبين لأن الأهلي وجماهيره لا يقبلون الخسارة.

ورفض أيمن أشرف نغمة أن الأهلي حسم لقب الدوري بعد عشر انتصارات متتالية، مؤكدا أن الموسم مازال طويلا ضاربا المثل بالموسم الماضي، وكيف تمكن الأهلي من حسم لقب الدوري، رغم أنه كان متأخرا بفارق نقاط كبير من النقاط في الدور الأول لكن بمزيد من الإصرار والتحدي وبذل الجهد المضاعف نجح الأهلي في التتويج بالدرع، وبالتالي فإن المنافسة على البطولة المحلية مازال قائما لحين حسمها رقميا بشكل رسمي.

وأوضح مدافع الأهلي أنه سعيد جدا بالثقة مستر فايلر ويتمنى أن يكون دائما على قدر تلك الثقة من خلال بذل المزيد من الجهد والعرق في التدريبات والمباريات، وقال أيمن أشرف إنه تعرض لظلم كبير في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي، عندما تعرض لطرد غير مستحق في ملعب رادس مؤكدا، أن المخالفة التي تسببت في حصوله على الكارت الأحمر لا تستحق في الأساس بطاقة صفراء لكن حكم اللقاء كان له رأي آخر، وتعرضت للظلم بشكل كبير لكن ــ الحمد لله على كل شيء.