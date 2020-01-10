شكرا لقرائتكم سفير مصر فى زيمبابوي يدعو بعثة الأهلي لمآدبة عشاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمد فهمي، سفير مصر في زيمبابوي، دعوة بعثة الأهلي على مأدبة عشاء غدا السبت عقب مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي التى يخوضها الفريق الأحمر فى الثالثة من عصر غدا السبت فى اطار فعاليات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا حيث يدخل الأهلى اللقاء برصيد 6 نقاط بينما بلاتنيوم بدون رصيد .

وكان السفير المصري قد عقد جلسة مع إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في زيمبابوي، الذي وجه الشكر للسفير المصري على تلك اللفتة الطيبة، مؤكدا أنه سيعرض الأمر على الجهاز الفني.

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وتغار بعثة الأهلي هراري عاصمة زيمبابوي ظهر اليوم متوجهة إلى مدينة بولاوايو التي تحتضن مباراة الأهلي وبلاتينيوم غدا السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

و يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأخير في الثالثة من عصر اليوم،الجمعة، بتوقيت القاهرة إستعداداً لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها الثالثة عصر غداً بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا ، ويرسم السويسري رينيه فايلر المجدير الفني للفريق خلال مران اليوم خطة اللعب أمام بطل زيمبابوي ويُحفّظ لاعبيه بعض الجمل الخططية التى ينوي تنفيذها في مباراة الغد المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلي لتحقيق الفوز من أجل المُضي قدماً في طريق الصعود للدور التالي وأستكمال رحلة أستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويحرص محمد فهمي سفير مصر في زيمبابوي على حضور تدريبات الفريق في الملعب الوطني بالعاصمة الزيمبابوية،وضم فايلر 20 لاعبا لقائمة الفريق في زيمبابوى ، هم : محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، ، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.