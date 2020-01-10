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الأهلى يختبر حسين الشحات طبياً بعد العودة من زيمبابوي

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى خضوع حسين الشحات لاعب وسط الفريق  لاختبار طبي عقب عودة بعثة الفريق من زيمبابوي لتحديد مدى شفائه وجاهزيته للقاء طنطا المقرر له يوم الاربعاء المقبل فى الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز .

 

حسين الشحات يعانى من آلام في الحوض تسببت في غيابه عن مباراتي الأهلي الأخيرتين أمام مصر المقاصة واف سي مصر في الدوري وخضهع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية حتي يستطيع المشاركة فى تدريبات الفريق الاحمر 

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وقال مصدر بالجهاز الفنى أن هناك اتجاه لدى الجهاز لمنح حسين الشحات راحة من لقاء طنطا حتى فى حال تجاوزه للاختبار الطبي واعلان جاهزيته لمباراة طنطا حتي يكون جاهز للقائى الأهلى امام المقاولون العرب فى الجولة الـ 14 من الدورى الممتاز وايضا لقاء النجم الساحلىالتونسي فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا .

 

ومن ناحية اخرى يخوض الفريق مرانه الأخير في الثالثة من عصر اليوم،الجمعة، بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني بالعاصمة الزيمبابوية هراري إستعداداً لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها الثالثة عصر غداً بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا ، ويرسم السويسري رينيه فايلر المجدير الفني للفريق خلال مران اليوم خطة اللعب أمام بطل زيمبابوي ويُحفّظ لاعبيه بعض الجمل الخططية التى ينوي تنفيذها في مباراة الغد المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلي لتحقيق الفوز من أجل المُضي قدماً في طريق الصعود للدور التالي وأستكمال رحلة أستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

وتضم بعثة الأهلى  20 لاعبا هم : محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، ، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.

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