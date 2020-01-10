شكرا لقرائتكم الموجود يسد .. الاسماعيلى يستعين بمدير الكرة لترجمة فرنساوى جوميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة ابراهيم عثمان عد تعيين مترجم للفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد للفريق بسبب إجادته للغة الانجليزية وهى اللغة التى يجيدها الثنائى صبرى المنياوى مدير الكرة وأدهم السلحدار المدرب العام للفريق ، ويتسلم جوميز، تقريراً شاملاً من أدهم السلحدار عن الفريق واحتياجاته ولاعبيه وغيرها من الأمور الفنية التى قد يستعين بها المدرب الجديد الذى بدأ تجربته مع الدراويش مساء الاربعاء الماضى، ورغم الصدمة التى انتابت جماهير الإسماعيلى جراء الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة 12 من بطولة الدورى، إلا أن أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للفريق والذى قاد مسئولية تدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، أبدى رضاه بصفة عامة عن أداء الفريق.

وقال أدهم السلحدار، "لقد تغير شكل الفريق، وحدثت طفرة فى المستوى، لعب الفريق تحت قيادتى 9 مباريات، كانت مباراة المقاولون الأسوأ، وحققنا الفوز فى 4 مباريات وخسرنا 3 مرات منهم ضد الأهلى رغم الأداء القوى، وتعادلنا مرتين أمام طنطا بعد يومين من تولى المسؤولية، والوقت لم يسعفنى فى العمل مع اللاعبين ثم تعادل غريب أمام إنبى".

السلحدار أنجز مهمته بنجاح وقاد الدراويش فى 9 مباريات بمختلف البطولات حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاثة مباريات، ليقود الإسماعيلى للتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر عقب الفوز على الإعلاميين بهدف دون رد، كما نجح فى قيادة الفريق الأصفر لوضع قدماً للتأهل لنصف نهائى البطولة العربية بعدما فاز فى مباراة الذهاب بالإسكندرية على زعيم الثغر بهدف دون رد، بينما فاز المقاصة ونادى مصر بالدورى وتعادل مع طنطا وانبى وخسر من الاهلى والمقاولون العرب وبيراميدز.

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يعكف جوميز، اعلى دراسة مباراة طلائع الجيش مع حرس الحدود والتى انتهت بفوز الفريق الساحلى بثلاثة أهداف دون رد سجلها محمد جريندو هاتريك، لدراسة مواطن القوة والضعف لدى الطلائع قبل الظهور الأول للمدرب الفرنسى فى الإيجيبشن ليج والمقرر له الأحد المقبل فى مباراة الإسماعيلى مع الطلائع بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى العام باستاد الإسماعيلية.

ويطمح جوميز فى بصمة جديدة لدى عشاق الدراويش بخطف النقاط الثلاث من أنياب الطلائع بمباراته الأولى مع الدراويش بعد توليه المسئولية الفنية لقيادة الفريق الأصفر موسماً ونصف الموسم.