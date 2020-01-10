أبرزها الزمالك وزيسكو.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

تجرى اليوم، الجمعة، العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات بملاعب العالم، ضمن منافسات الموسم الجاري 2019 - 2020.
ونستعرض من خلال هذا التقرير أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:
دورى أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل والرجاء
تقام المباراة في السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 1
الزمالك وزيسكو يونايتد
تقام المباراة في التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 1
شيفيلد يونايتد ووست هام يونايتد
تقام المباراة في العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 2
الدوري الفرنسي
رين ومارسيليا
تقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 6
الدوري السعودي
الحزم الشباب
تقام في تمام الساعة 2:35 على قناة السعودية الرياضية
التعاون والفتح
تقام في تمام الساعة 5:05 على قناة السعودية الرياضية
النصر والاتحاد
تقام في تمام الساعة 7:05 على قناة السعودية الرياضية
كأس آسيا تحت 23 عاماً
فيتنام والإمارات
تقام في تمام الساعة 12:15 وتذاع على قناة beIN SPORT HD 5
كوريا الشمالية والأردن
تقام في تمام الساعة 3:15 وتذاع على قناة beIN SPORT HD 5
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