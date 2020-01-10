أبرزها الزمالك وزيسكو.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

تجرى اليوم، الجمعة، العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات بملاعب العالم، ضمن منافسات الموسم الجاري 2019 - 2020.

ونستعرض من خلال هذا التقرير أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

دورى أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل والرجاء

تقام المباراة في السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 1

الزمالك وزيسكو يونايتد

تقام المباراة في التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 1

الدوري الإنجليزي

شيفيلد يونايتد ووست هام يونايتد

تقام المباراة في العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 2

الدوري الفرنسي

رين ومارسيليا

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تقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 6

الدوري السعودي

الحزم الشباب

تقام في تمام الساعة 2:35 على قناة السعودية الرياضية

التعاون والفتح

تقام في تمام الساعة 5:05 على قناة السعودية الرياضية

النصر والاتحاد

تقام في تمام الساعة 7:05 على قناة السعودية الرياضية

كأس آسيا تحت 23 عاماً

فيتنام والإمارات

تقام في تمام الساعة 12:15 وتذاع على قناة beIN SPORT HD 5

كوريا الشمالية والأردن

تقام في تمام الساعة 3:15 وتذاع على قناة beIN SPORT HD 5