شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يكتفى بالتعاقد مع صفقتين ويستبعد المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى، وعضوية خالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى للفريق، على إبرام صفقتين فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق قبل مواجهات الدور الثانى لمسابقة الإيجيبشن ليج، واستبعدت اللجنة فكرة ضم لاعبين من دورى القسم الثانى، وأكدت عزمها التعاقد مع لاعبين فى الدورى الممتاز.

وحذر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، من انتفاضة فريق وادى دجلة الذى حقق فوزه الثانى فى المسابقة بمباراته الأخيرة على حساب سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى إطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام، ويواصل فريق الإنتاج الحربى تدريباته بشكل يومى استعداداً لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة عصر الاثنين المقبل على استاد بتروسبورت فى اطار منافسات الجولة 13 للدوري.

ويحتل العجلات الحربية المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكهم11 هدفاً .

وللمرة الخامسة على التوالى، تنتهى مواجهات الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بالتعادل، بالمباراة التى جمعتهما على استاد حوض الدرس بالسويس، وتقدم أصحاب الأرض عبر باسم مرسي، وتعادل للضيوف الفلسطينى محمود وادى، التعادل الخامس للإنتاج هذا الموسم، ورقم 36 تحت قيادة مختار مختار، و83 فى المواسم المكتملة، ورقم 95 فى الدورى، التعادل رقم 504 للمصرى فى الدوري، ورقم 489 فى مواسمه المكتملة، والتاسع أمام الإنتاج.

وسجل باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى ثانى أهدافه هذا الموسم فى شباك المصرى البورسعيدى، والهدف رقم 11 بقميص الإنتاج الحربي، ورقم 50 فى مسابقة الدوري.

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وأعرب اليونانى جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفوز على سموحة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد حرس الحدود بالمكس ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدورى الممتاز.

وأكد تاكيس جونيس أن الفوز على سموحة سيكون بداية تصحيح مسار الفريق الدجلاوى بمسابقة الدورى، مشيدًا بأداء لاعبيه وحماسهم وإصرارهم على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من الفريق السكندرى العنيد.

أضاف المدير الفنى لوادى دجلة، إنه غير قلق بشأن ترتيب الفريق فى جدول الدورى، مؤكدًا إنه يثق فى قدرة لاعبيه على تحسين الوضع فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الأداء المميز الذى يتم تقديمه.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى 9 نقاط فى المركز قبل الاخير للدورى بعدما لعب 12 مباراة فاز الفريق فى لقاءين وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكهم 20.