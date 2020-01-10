شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بزيمبابوى يدعو بعثة الأهلى للعشاء عقب لقاء بلاتينيوم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد فهمى، سفير مصر في زيمبابوى، الدعوة لبعثة الأهلي على مأدبة عشاء غد، السبت، عقب مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوى التى يخوضها الفريق الأحمر فى الثالثة عصر غد السبت فى إطار فعاليات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث يدخل الأهلى اللقاء برصيد 6 نقاط بينما بلاتنيوم بدون رصيد.

وكان السفير المصرى قد عقد جلسة مع إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في زيمبابوي، الذى وجه الشكر للسفير المصرى على تلك اللفتة الطيبة، مؤكدا أنه سيعرض الأمر على الجهاز الفني.

وأشاد الكفراوي بالجهود الكبيرة التي تبذلها السفارة المصرية في هراري، وحرصها على التواجد بشكل دائم مع البعثة لمواجهة أي ظروف طارئة.

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وتغار بعثة الأهلي هراري عاصمة زيمبابوي ظهر اليوم متوجهة إلى مدينة بولاوايو التي تحتضن مباراة الأهلي وبلاتينيوم غدا السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأخير فى الثالثة عصر اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، استعداداً لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها الثالثة عصر غداً بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا ، ويرسم السويسري رينيه فايلر المجدير الفني للفريق خلال مران اليوم خطة اللعب أمام بطل زيمبابوي ويُحفّظ لاعبيه بعض الجمل الخططية التى ينوي تنفيذها في مباراة الغد المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلي لتحقيق الفوز من أجل المُضي قدماً في طريق الصعود للدور التالي وأستكمال رحلة أستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويحرص محمد فهمي سفير مصر في زيمبابوي على حضور تدريبات الفريق في الملعب الوطني بالعاصمة الزيمبابوية،وضم فايلر 20 لاعبا لقائمة الفريق في زيمبابوى ، هم : محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى،، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.