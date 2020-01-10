شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يبدأ مهمة الدفاع عن اللقب فى بطولة جى بى مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة منافسات دور الـ 32 ببطولة جى بى مورجان للاسكواش، وتستمر المنافسات حتى الساعات الأولى من صباح غد، السبت، وتقام البطولة فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 17 يناير الجارى، وكان الثلاثى المصرى مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى وبطل العالم للناشئين، ومازن هشام لاعب وادى دجلة ويوسف سليمان تخطوا الدور التمهيدى الأول ليحجزوا مقاعدهم فى دور الـ 32، والذى سيشهد مشاركة اللاعبين الكبار وعلى رأسهم على فرج المصنف الأول عالمياً.

كما تنطلق أيضاً منافسات الدور التمهيدى الأول للسيدات بخمس مواجهات للاعبات مصر.

وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.

وجاءت مباريات المصريين كالتالي:

على فرج X مازن هشام

يوسف سليمان X الفرنسى باتيستى ماسوتي

مصطفى عسل X محمد أبو الغار

عمر مسعد X الفرنسى جريجور جوليتير

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طارق مؤمن X مروان الشوربجي

كريم عبد الجواد X الأسبانى إيكر باجاريس

زاهد سالم X الفرنسى جريجور مارش

محمد الشوربجى X الأسترالى ريان كوسكلي

فيما جاءت منافسات السيدات فى الدور التمهيدى الأول كالتالي:

زينا مكاوى X الفرنسية مليسا ألفيش

روان العربى X ليو تسز لينج لاعبة هونج كونج

ندى عباس X الماليزية راشيل أرنولد

مريم متولى X الكندية دانييل لوترينو

نادين شاهين X تونج تسز وينج لاعبة هونج كونج