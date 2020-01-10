شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطمئن على بعثة الأهلى فى هرارى ويؤكد ثقته فى الفوز على بلاتنيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، على الاطمئنان على بعثة فريق الكرة فى زيمبابوى قبل اللقاء المهم أمام فريق بلاتينيوم غدا، السبت، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وأجرى محمود الخطيب اتصالاً هاتفياً مع إبراهيم الكفراوى عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس بعثة فريق الكرة فى زيمبابوى، اطمأن خلاله على جميع أعضاء البعثة وظروف الإقامة والإعاشة والتدريب.

وطلب محمود الخطيب من الكفراوى نقل تحياته للجهاز الفنى واللاعبين، والتأكيد على ثقته فى قدرة الأهلى على تحقيق الفوز، واستكمال المسيرة نحو الأدوار النهائية للبطولة.

وأكد الكفراوى لرئيس النادى أن الأمور تسير بصورة جيدة للغاية، والجميع يعيش فى حالة من التركيز من أجل تحقيق الهدف المحدد، وهو الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث.

Advertisements

وتغادر بعثة الأهلى هرارى عاصمة زيمبابوى فى الثانية عشرة ظهر اليوم متوجهة إلى مدينة بولاوايو التى تحتضن مباراة الأهلى وبلاتينيوم.

ويخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى مرانه الأخير فى الثالثة من عصر اليوم،الجمعة، بتوقيت القاهرة استعداداً لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها الثالثة عصر غد بتوقيت القاهرة فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدروى أبطال أفريقيا، ويرسم السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق خلال مران اليوم خطة اللعب أمام بطل زيمبابوى ويُحفّظ لاعبيه بعض الجمل الخططية التى ينوى تنفيذها فى مباراة الغد المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلى لتحقيق الفوز من أجل المُضى قدماً فى طريق الصعود للدور التالى وأستكمال رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا.

ويحرص محمد فهمى سفير مصر فى زيمبابوى على حضور تدريبات الفريق فى الملعب الوطنى بالعاصمة الزيمبابوية، وضم فايلر 20 لاعباً لقائمة الفريق فى زيمبابوى هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى،، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.