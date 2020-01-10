شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الاهلى تنشر صوراً من زيمبابوى قبل مواجهة بلاتنيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على تويتر صوراً لمدينة زيمبابوى قبل ساعات من مواجهة المارد الأحمر مع بلاتينيوم فى الثالثة عصر غد، السبت بتوقيت القاهرة فى زيمبابوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويحضر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، ومعه كابتن الفريق اليوم، الجمعة، المؤتمر الصحفى لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوى، ويتحدث فايلر وقائد الفريق خلال المؤتمر الصحفى عن المباراة، ويردان على الاستفسارات الفنية واسئلة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بها، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

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