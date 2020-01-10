شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: فوز الأهلى على بلاتينيوم حتمى للفريق قبل مباراتى الهلال والنجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وائل جمعة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن مباراة المارد الأحمر أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى مهمة جدا قبل مباراتى النجم الساحلى والهلال السودانى، مشدداً على أن الفوز فى هذه المباراة أمر حتمى وأن التحضير الذهنى قبل هذه المباريات عامل مهم فى الفوز.

وكتب وائل جمعة، عبر حسابه على تويتر، "مباراة مهمة جدا للأهلى امام بلاتينيوم غدا إن شاء الله، والفوز أمر حتمى للفريق قبل مباراتى الهلال والنجم". وأضاف جمعة، "التحضير الذهنى قبل هذه المباريات عامل مهم فى الفوز".



وائل جمعة

ويلتقى الأهلى مع بلاتينيوم فى الثالثة عصر غد، السبت، بتوقيت القاهرة فى زيمبابوى ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلى مرانه الأخير فى الثالثة عصر اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطنى بالعاصمة الزيمبابوية هرارى استعداداً لمواجهة بلاتينيوم، ويرسم السويسرى رينيه فايلر المجدير الفنى للفريق خلال مران اليوم خطة اللعب أمام بطل زيمبابوى ويُحفّظ لاعبيه بعض الجمل الخططية التى ينوى تنفيذها فى مباراة الغد المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلى لتحقيق الفوز من أجل المُضى قدماً فى طريق الصعود للدور التالى واستكمال رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا.

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وضم فايلر 20 لاعباً لقائمة الفريق فى زيمبابوى هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى،، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.

وأشاد محمد فهمى، السفير المصرى فى زيمبابوى، باحترافية مسئولى الأهلى فى التنسيق المبكر بشأن حضور الفريق لهرارى لمواجهة بلاتنيوم ستارز السبت بولاية بولاوايو ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وأكد السفير أن أول مكالمة بين السفارة ومسئولى الأهلى بتاريخ 11 ديسمبر الماضى تلاها العديد من المكالمات حول التنسيق بشأن كافة الامور سواء فندق الاقامة أو ملاعب التدريب والتنقل من هرارى إلى بولاوايو والعودة وكذلك كل الأمور المتعلقة بيوم المباراة.