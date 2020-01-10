شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختبر "حوض" حسين الشحات عقب رحلة زيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حسين الشحات، لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الأهلى ، لاختبار طبى عقب عودة بعثة الفريق من زيمبابوى لتحديد مدى شفائه وجاهزيته للقاء طنطا المقرر له الأربعاء المقبل فى الجولة الـ 13 من الدورى الممتاز باستاد القاهرة.

حسين الشحات يعانى من آلام فى الحوض تسببت فى غيابه عن مباراتى الأهلى الأخيرتين أمام مصر المقاصة وإف سى مصر فى الدورى، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى خلال الفترة الماضية حتى يستطيع المشاركة فى تدريبات الفريق الأحمر.

وقال مصدر بالجهاز الفنى، إن هناك اتجاها لدى الجهاز لمنح حسين الشحات راحة من لقاء طنطا حتى فى حال تجاوزه للاختبار الطبى وإعلان جاهزيته لمباراة طنطا حتى يكون جاهزاً للقاءى الأهلى أمام المقاولون العرب فى الجولة الـ 14 من الدورى الممتاز، وأيضا لقاء النجم الساحلى التونسى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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ومن ناحية أخرى يخوض الفريق مرانه الأخير فى الثالثة من عصر اليوم، الجمعة بتوقيت القاهرة على الملعب الوطنى بالعاصمة الزيمبابوية هرارى استعداداً لمواجهة بلاتينيوم المقرر لها الثالثة عصر غد بتوقيت القاهرة فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدروى أبطال أفريقيا.

ويرسم السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق خلال مران اليوم خطة اللعب أمام بطل زيمبابوى، ويُحفّظ لاعبيه بعض الجمل الخططية التى ينوى تنفيذها فى مباراة الغد المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلى لتحقيق الفوز من أجل المُضى قدماً فى طريق الصعود للدور التالى وأستكمال رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا.

وتضم بعثة الأهلى 20 لاعبا هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى،، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.