الامارات | بالفيديو ..لاعب كرة قدم ينفي شائعة وفاته

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو ..لاعب كرة قدم ينفي شائعة وفاته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى لاعب فريق العين لكرة القدم، الدولي السابق محمد أحمد شائعة وفاته في حادث سير خلال الساعات الماضية. ونشر اللاعب الشهير بـ"بامبو" مقطع فيديو عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي نفى من خلاله تعرضه لأي حادث مروري وإنه فيكامل صحته. Advertisements ويستعد فريق العين مساء اليوم الجمعة لمواجهة ضيفه فريق النصر في نصف نهائي كأس الخليج العربي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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