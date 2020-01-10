شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: مواجهة بلاتينيوم تمثل أهمية كبيرة للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن مواجهة بلاتينيوم يوم السبت المقبل بزيمبابوي، تمثل أهمية كبيرة للفريق، والفوز هو الهدف الرئيسي للأهلي للوصول إلى النقطة التاسعة.

ويلتقي الأهلي أمام بلاتينيوم يوم السبت المقبل ضمن مباريات، الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية: “الجهاز الفني للأهلي تابع كل ما يتعلق بفريق بلاتينيوم خلال الفترة السابقة، من اللاعبين الراحلين أو الذين تم التعاقد معهم مؤخرًا”.

وأوضح: “هناك ستة لاعبين رحلوا عن الفريق، كان من بينهم ثنائي أساسي، وهما رقما 5 و10، وعلى فترات رقم 20 لكن في النهاية فإننا نتعامل بمنتهى الحذر والتركيز مع المباراة، خاصة أن هناك منافسة قوية بين ثلاثة فرق بالمجموعة لحجز تذكرتي التأهل للدور التالي”.

وتابع مدير الكرة: “الفرق الثلاثة الأهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني كل منها يعرف الآخر جيدًا، وهناك تاريخ من اللقاءات التي جمعتها، وهو ما يزيد من صعوبة المنافسة بين الثلاثي، في ضوء أن كلًّا منها وصل برصيده إلى النقطة السادسة حتى الآن”.

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وأردف: “أن ما زاد من صعوبة المجموعة هو فوز الهلال على النجم الساحلي في تونس، لكن تبقى كل الأمور متعلقة بأقدام لاعبي الأهلي لحسم تأهلهم بأنفسهم”.

وأكمل: “الأهلي بخبرته بات مهيئًا لخوض المباريات في ظل الظروف الصعبة إفريقيًّا، سواء من ناحية الطقس أو أرضية الملاعب والفنادق والجماهير”.

واستطرد: “خبرة اللاعبين قادرة على مواجهة كل الصعاب والاستعداد لكل الظروف سواء داخل الملعب أو خارجه”.

وكشف عبدالحفيظ أن بعثة الأهلي تغادر صباح غدا الجمعة إلى بولاوايو، التي تستضيف مباراة السبت، وأن سمير عدلي، المدير الإداري، سبق البعثة إلى هناك لإنهاء كل الترتيبات الإدارية.