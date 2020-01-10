- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قناة الرياضة السعودية توقف المذيعة الفلسطينية رزان ملش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قناة الرياضة السعودية توقف المذيعة الفلسطينية رزان ملش
الجمعة 10 يناير 2020
الخليج 365
أعلن غانم القحطاني مدير القنوات الرياضية بالمملكة العربية السعودية، عن إيقاف المذيعة الفلسطينية رزان ملش، والتي كانت تعمل كمراسلة بالقناة .
وجاء إيقاف ملش عقب أن شن ضدها مغردون سعوديون هجوما كبيرا تداولوا من خلاله تغريدات لها أساءت فيها للمملكة.
وأوضح القحطاني أن المذيعة رزان ملش لم يكن لها عقد شخصي مع القناة ولكنها تعمل من خلال وكالة متعاقدة مع القناة، حيث دوّن تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“ قال فيها: ”تم إيقاف المذيعة رزان ملش عن العمل في القناة الرياضية“.
ونشر أحد المغردين عدة تغريدات من إساءات رزان ملش للسعودية وعلقّ علها قائلا: ”رزان ملش مذيعة فلسطينية تم التعاقد معها مراسلة للقناة الرياضية وتعتبر من أكثر المغردين إساءة للسعودية وآخر إساءة كانت قبل أشهر قليلة (سب وقذف وتجريح وتهكم)“.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة الرياضة السعودية توقف المذيعة الفلسطينية رزان ملش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.