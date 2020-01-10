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قناة الرياضة السعودية توقف المذيعة الفلسطينية رزان ملش

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قناة الرياضة السعودية توقف المذيعة الفلسطينية رزان ملش

الجمعة 10 يناير 2020

قناة الرياضة السعودية توقف المذيعة الفلسطينية رزان ملش

الخليج 365

أعلن غانم القحطاني مدير القنوات بالمملكة العربية السعودية، عن إيقاف المذيعة الفلسطينية رزان ملش، والتي كانت تعمل كمراسلة بالقناة .

 

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وجاء إيقاف ملش عقب أن شن ضدها مغردون سعوديون هجوما كبيرا تداولوا من خلاله تغريدات لها أساءت فيها للمملكة.

 

وأوضح القحطاني أن المذيعة رزان ملش لم يكن لها عقد شخصي مع القناة ولكنها تعمل من خلال وكالة متعاقدة مع القناة، حيث دوّن تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“ قال فيها: ”تم إيقاف المذيعة رزان ملش عن العمل في القناة الرياضية“.

 

ونشر أحد المغردين عدة تغريدات من إساءات رزان ملش للسعودية وعلقّ علها قائلا: ”رزان ملش مذيعة فلسطينية تم التعاقد معها مراسلة للقناة الرياضية وتعتبر من أكثر المغردين إساءة للسعودية وآخر إساءة كانت قبل أشهر قليلة (سب وقذف وتجريح وتهكم)“.

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