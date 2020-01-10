شكرا لقرائتكم أسوان يقترب من حسم صفقتين في الميركاتو الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسئولو نادي أسوان من إتمام أول صفقتين في الميركاتو الشتوي، لتدعيم صفوف تماسيح النيل في الدور الثاني من عمر الدوري.

وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن الصفقتين سيكون أحدهما من شمال أفريقيا، ضمن خطة التدعيمات التي يسعى مسئولو أسوان لتنفيذها من أجل مد الفريق الأول بعناصر جديدة في ظل الاصابات التي أبعدت أكثر من لاعب عن الفريق خلال المباريات الأخيرة وأبرزها إصابة ثنائي الهجوم أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكري بالقطع في الرباط الصليبي للركبة ليغيبا حتى نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يكون الدعم في مركزي الهجوم والوسط، تحسباً لرحيل محمد الصباحي نجم الفريق الأسواني والذي تلقى أكثر من عرض للرحيل في يناير كان أبرزها دخوله في دائرة اهتمامات النادي الأهلي بعد العرض الرسمي الذي تقدم به سموحة.

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ومن جانبه أكد مصطفى أمين أن عقد اللاعب يمتد لـ 4 مواسم مقبلة مع النادي مضيفاً أن العقد الذي ينتهي في 2025 لا يتضمن أي شرط جزائي.

على صعيد آخر، قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان ، بقيادة مجدى عبد العاطى، تصعيد 5 أشبال من فريق 99 لتعويض الغيابات، وهم، إبراهيم حازم وسعيد كارتى ويوسف العوامى وكريم الطيب وأحمد بلية، ويواصل أبناء الجنوب استعداداتهم لمواجهة النادي المصري، في لمباراة المقرر إقامتها 16 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري العام، ويحتل أسوان المركز الـ 18 والأخير بجدول مسابقة الدورى برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 12 مباراة فاز فى واحدة على حساب إنبى بهدف نظيف، وتعادل فى 5 لقاءات وخسر6 أخرى.