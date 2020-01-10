شكرا لقرائتكم تأهل 3 مصريين باليوم الأول لمنافسات بطولة مورجان للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت منافسات اليوم الأول ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، التي انطلقت صباح اليوم الجمعة بمدينة نيويورك الأمريكية، وتستمر حتى 17 يناير الجاري، تأهل الثلاثي المصري، مصطفى عسل لاعب الأهلي وبطل العالم للناشئين، ومازن هشام لاعب وادي دجلة ويوسف سليمان، إلى دور الـ 32، والذي سيشهد مشاركة اللاعبين الكبار وعلى رأسهم علي فرج المصنف الأول عالمياً.

وجاءت نتائج المصريين كالتالي:

فوز يوسف سليمان على السويدي نيكولاس مولر بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-9, 8-11, 11-5 .

فوز مصطفى عسل على الهندي راميت تاندون بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-7.

فوز مازن هشام على الاسكتلندي ألان كلاين بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-9, 11-7.

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خسارة كريم الحمامي أمام الانجليزي توم ريتشاردز بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 9-11, 11-1, 11-3.

خسارة محمد الشربيني أمام الانجليزي ديكلان جيمس بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 11-5 .

ومن المقرر أن تنطلق منافسات السيدات في الساعات الأولى من صباح غداً السبت بالتزامن مع انطلاق منافسات دور الـ 32 للرجال والذي سيشهد مشاركة المحترفين الكبار.

وتصنف بطولة جي بي مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهي أكبر فئة في تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.