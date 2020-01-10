شكرا لقرائتكم نادي بلاتينوم ضد الأهلي .. فايلر يتحدث عن حظوظ الأحمر أمام بطل زيمبابوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل نادي بلاتينوم ضد الاهلي

يتحدث السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، ومعه كابتن الفريق مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عن آخر الاستعدادات لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي في دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا، حيث من المنتظر أن يردان على الاستفسارات الفنية وأسئلة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بهذه المواجهة وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".



موعد مباراة نادي بلاتينوم ضد الأهلي ويحل الأهلي ضيفا أمام نادي بلاتنيوم بزيمباوي في تمام الساعة الثالثة عصرغدا السبت ، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدور المجموعات في بطولة ابطال افريقيا،علما بأن لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة في ديسمبر الماضي انتهي بفوز الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما وليد وسليمان.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير في الثالثة من عصر اليوم،الجمعة، بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني بالعاصمة الزيمبابوية هراري إستعداداً لمواجهة بلاتينيوم.

ويحدد السويسري رينيه فايلر خلال مران اليوم خطة اللعب أمام بطل زيمبابوي ويُحفّظ لاعبيه بعض الجمل الخططية التى ينوي تنفيذها في مباراة الغد المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلي لتحقيق الفوز من أجل المُضي قدماً في طريق الصعود للدور التالي وأستكمال رحلة أستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements ترتيب مجموعة الأهلي دوري أبطال أفريقيا كان الأهلي رفع رصيده إلى النقطة السادسة بعد الفوز بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان ليتساوى في صدارة المجموعة مع كل من النجم الساحلي والهلال السوداني برصيد 6 نقاط وتصبح المنافسة شرسة بين الثلاثي على بطاقتي الصعود، فيما بقى بلاتينيوم في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي في دور أبطال أفريقيا قائمة الاهلي ضد بلاتينوم



يذكر أن فايلر أعلن في وقت سابق عن ضم 20 لاعبا لقائمة الفريق في زيمبابوى ، هم : محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، ، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.