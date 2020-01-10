شكرا لقرائتكم "إنفوجراف".. التشكيل المتوقع لنادي الزمالك ضد زيسكو يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره زيسكو يونايتد الزامبي على ستاد السلام في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا، وهي المباراة التي يدخلها الأبيض تحت شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الحفاظ على حظوظ فى التأهل إلى الدور التالي والتقدم خطوة جديدة صوب المنافسة على اللقب هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد



وتقام مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة،بتوقيت القاهرة، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد رفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" نقل المباراة إلى ستاد القاهرة الدولي رغم موافقة بطل زامبيا.



تشكيل الزمالك ضد زيسكو يونايتد

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة زيسكو، حيث من المتوقع أن يبدأ اللقاء بكل من : محمد أبو جبل فى حراسة المرمي، أمامه الرباعي محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافى وحازم إمام في خطك الدفاع، وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى كقلبي ارتكاز، وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد في الهجوم.

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ويحتل الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة،بعد أن 4 نقاط في الجولات الثلاث الأولي عقب الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط والفوز على أول أغسطس الانجولى والتعادل مع زيسكو 1-1، بينما يأتي زيسكو في المركز الثالث برصيد نقطتين فيما يحل أول أغسطس في المركز الأخير في المجموعة.

ويرغب كارتيرون إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم النقاط الثلاثة أمام زيسكو اليوم، من أجل مواصلة المنافسة على الصعود إلى الدور التالي من البطولة الإفريقية.

المباراة يديرها طاقم تحكيم برئاسة الحكم الإثيوبى باملاك تيسيما ويعاونه كل من السودانى محمد عبد الله إبراهيم، مساعد أول، الإثيوبي صامويل تانجو، مساعد ثان، الحكم الرابع الإثيوبي ليما نيجوسي.

الزمالك وزيسكو



على الجانب الآخر، يدخل فريق زيسكو يونايتد مباراة اليوم وعينه علي النقاط الثلاثة لان أي خسارة سيتعرض لها الفريق ستضعف من أماله في التأهل خاصة أن الفارق بينه وبين المتصدر مازيمبي 5 نقاط ، والزمالك صاحب المركز الثاني نقطتين ، وفي حالة فوز الزمالك اليوم سيكون الفارق بينه وبين الزمالك 5 نقاط أيضا قبل نهاية دور المجموعات بمباراتين مما يصعب من مهمة الفريق الزامبي.