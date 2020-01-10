شكرا لقرائتكم المصرى ينتظم فى معسكره استعدادا لمواجهة بيراميدز بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم فريق النادي المصري عصر اليوم الجمعة في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غدٍ الأحد على ستاد 30 يونيو بالقاهرة.

و أعلن ايهاب جلال المدير الفني للفريق عن قائمة لاعبيه المنتظمين في المعسكر والتي تضم 21 لاعبًا من بينهم الثنائي غير المقيد أفريقيا محمد جابر والايفواري شيخ موكورو واللذين يتم تجهيزهما لخوض مباريات الفريق المقبلة بالدوري والكونفيدرالية ، وإلى جوار جابر وموكورو جاءت القائمة على النحو التالي :

في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.

في خط الظهر : أحمد شوشة ، محمود حمد ، عمر كمال عبد الواحد ، كريم العراقي ، سعيدو سيمبوريه ،بهاء مجدي.

في خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقى ، حسن علي ، اسلام عطية ، أحمد عادل ميسي ، حجاج عويس ، أحمد ياسر ، مفتاح طقطق.

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في خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إدارة مباراة المصرى وبيراميدز إلى طاقم تحكيم بوركينابي مكون من من حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما “مساعد حكم أول”، وحبيب عمر سانو “مساعد حكم ثان”، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو ، وتم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزاني، أحمد موجوي، بينما سيكون منسق العام، فيكتور لورانس لوال، من جنوب السودان، وتم تكليف الجزائري كريا سمير بمهام مراقب الحكام.

ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

ونجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.