وسائل إعلامية إسبانية تكشف عن المرشح المحتمل لخلافة فالفيردي في برشلونة

كشف وسائل إعلامية إسبانية عن المدرب المحتمل أن يتولى تدريب برشلونة خلفاً للمدرب إرنستو فالفيردي، الذي يواجه خطر الإقالة بعد خسارة الفريق مساء أمس الخميس أمام اتلتيكو مدريد.

وكان برشلونة قد خسر أمام أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "الجوهرة" في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت إذاعة "كادينا سير" إن رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، مرشح بقوة لتدريب برشلونة حال الاستقرار على إقالة فالفيردي يوم الاثنين المقبل.

وأكدت الإذاعة أن فالفيردي أصبح مرشحاً بقوة للرحيل عن تدريب برشلونة، فى ظل رغبة غالبية أعضاء مجلس إدارة النادى الكتالوني في رحيل المدرب، بعد تدهور نتائج الفريق خلال الموسم الحالي.

وقال "راديو كتالونيا" إن إدارة النادي الكتالوني تبحث مسألة إقالة فالفيردي، على أن يكون حسم القرار يوم الإثنين المقبل.

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ومنذ بداية الموسم الحالي، قدم برشلونة مستويات متذبذبة بالرغم من تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ40 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في 4 وخسر في 3.

وشهدت مدرجات ملعب "الجوهرة" لافتات تطالب برحيل فالفيردي، خاصة وأن جماهير برشلونة تشعر بالغضب من المدرب الإسباني، بعد إقصاء الفريق من دوري أبطال أوروبا في آخر نسختين على يد روما الإيطالي في ربع نهائي الموسم قبل الماضي، وليفربول الإنجليزي في الموسم الماضي، رغم أفضلية الفريق الكتالوني في مباراتي الذهاب.

من جانبه، أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى، قائد برشلونة، ثقة اللاعبين في مدرب الفريق إرنستو فالفيردي، وأنه لا يتحمل مسئولية الخسارة أمام فريق أتلتيكو مدريد.

وعقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، قال ميسي في تصريحات صحفية: "نحن نثق في فالفيردي بطريقة كبيرة، سواء اللاعبين أو غرفة خلع الملابس، وأعتقد أنه لا يتحمل مسئولية الهزيمة أمام أتلتيكو، نحن من نتحمل المسئولية".

وتولى فالفيردي تدريب برشلونة في صيف 2017، وفاز مع الفريق بلقبين للدوري الإسباني ولقب لكأس الملك ولقب للسوبر المحلي.

ويواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد، فى لقاء نهائى السوبر الإسبانى فى الثامنة من مساء الأحد المقبل، فى مباراة تشهد واقعة استثنائية لم تحدث من قبل فى تاريخ كرة القدم.