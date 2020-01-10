بسبب تغريداتها.. إيقاف المذيعة رزان ملش عن العمل بالقنوات الرياضية السعودية

أعلنت القنوات الرياضية السعودية عن إيقاف المذيعة الفلسطينية رزان ملش، التي كانت تعمل مراسلة بالقناة، وذلك بسبب تغريداتها المسيئة للمملكة.

وقال غانم القحطاني، مدير القنوات الرياضية السعودية، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، إن المذيعة رزان ملش تم إيقافها عن العمل بعدما شن نشطاء سعوديون هجوماً كبيراً عليها بسبب إساءاتها للمملكة.

وأضاف القحطاني، في تصريحات نقلها موقع "إرم نيوز"، أن المذيعة رزان ملش لم يكن لها عقد شخصي مع القناة ولكنها تعمل من خلال وكالة متعاقدة مع القناة.

يأتي قرار إيقاف رزان عن العمل بالقنوات الرياضية السعودية بعدما دشّن مغردون وسم #المسيئه_رزان_ملش_على_الرياضية عبر موقع تويتر، حيث أعربوا من خلاله عن غضبهم بسبب تعاون القناة معها بعدما أطلقت عدة تغريدات مسيئة أظهرت بها العداء والكراهية للمملكة.

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وتداول النشطاء بعض من تغريدات رزان ملش المسيئة للسعودية، حيث علقوا عليها بالقول إن المذيعة الفلسطينية تعتبر من أكثر المغردين إساءة للسعودية.

وأكد النشطاء أن هذه الأخطاء التعاقدية متكررة، حيث يتم استقطاب أصحاب السوابق المسيئة للسعودية، وأن حالة رزان ليست الأولى متسائلين عن معيار الاختيار الذي من المؤكد أنه يتم بشكل عشوائي.

وكان مغردو تويتر قد كشفوا عن إساءات ملس بعدما ظهرت كمراسلة للرياضية من مدريد في تغطية خاصة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي تستضيفها المملكة وهو ما أثار غضب واستغراب النشطاء والجماهير.