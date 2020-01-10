شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام فى الذكرى الرابعة لوالده: مبحبش اليوم و لا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيي نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق حمادة إمام ذكرى وفاة والده الراحل حمادة إمام، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، لافتا أنه لا يحب اليوم ولا الشهر الذى توفي به، ونشر إمام صورة لوالده، معلقا عليها قائلا :"انا مبحبش اليوم ولا الشهر بس لما بلاقي الناس دايما فاكرة اليوم وبتدعيله من قلبها برجع أقول الحمدلله علي كل شيء وحب الناس ودعواتهم ليه ده خير ،ومن حبه ربنا حبب فيه خلقه الحمدلله علي كل شيء ".



حازم امام

وفى يوم 9 يناير 2016 تلقى عشاق نادى الزمالك صدمة قاسية إثر الإعلان عن وفاة حمادة إمام نجم الزمالك الأسبق، ووالد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ومعشوق الجماهير البيضاء، ويعد حمادة إمام المولود فى 28 نوفمبر 1942 من أهم رموز نادى الزمالك، وهو ابن يحيى الحرية إمام حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر فى فترة الثلاثينات ووالد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

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وإن كان لأحد الفضل فى كتابة تاريخ الزمالك وزيادة شعبيته فى الوطن العربى، وجعله أحد أقطاب الكرة فى مصر، فقد يُدين الأبيض بهذا الفضل لحمادة إمام، ثعلب الكرة المصرية، ابن السابعة عشر عامًا، الذى خطف الأنظار بذكائه ومكره ومهاراته الفنية العالية، وطريقته المثيرة فى إحراز الأهداف، ليحدث انقلابًا فى الساحرة المُستديرة، بعد أن ظهر فى أواخر الخمسينيات.

وانضم حمادة إمام إلى ناشئى الزمالك فى عام 1957، وقد حدث ذلك حينما شاهده على شرف وقرر ضمه للنادى، وقد كان يلعب لمختلف فئات الشباب فى النادى وهو فى سن صغيرة نظراً لموهبته الكبيرة.

وكان حمادة إمام أول لاعب فى مصر يتم إنشاء رابطة جماهيرية باسمه، وقد دخل النجم الكبير كلية الحربية عام 1963 وتخرج منها ضابطاً وترقى حتى وصل إلى رتبة العميد.