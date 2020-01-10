شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يقترب من التعاقد مع ثنائى أفريقى لتدعيم الفريق فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو نادى أسوان من إتمام أول صفقتين لأبناء الجنوب فى الميركاتو الشتوي، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن الصفقتين سيكون أحدهما من شمال أفريقيا، ضمن خطة التدعيمات التى يسعى مسئولو أسوان لتنفيذها من أجل مد الفريق الأول بعناصر جديدة فى ظل الاصابات التى أبعدت أكثر من لاعب عن الفريق خلال المباريات الأخيرة وأبرزها إصابة ثنائى الهجوم أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى بالقطع فى الرباط الصليبى للركبة ليغيبا حتى نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يكون الدعم فى مركزى المهاجم ولاعب وسط، تحسباً لرحيل محمد الصباحى نجم الفريق الأسوانى، والذى تلقى أكثر من عرض للرحيل فى يناير، وأبرزها دخوله فى دائرة اهتمامات النادى الأهلى بعد العرض الرسمى الذى تقدم به سموحه، وأكد مصطفى أمين أن عقد اللاعب يمتد لـ 4 مواسم مقبلة وأن العقد الذى ينتهى فى 2025 لا يتضمن أى شرط جزائى.

على صعيد آخر، قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة مجدى عبد العاطى، تصعيد 5 أشبال من فريق 99 لتعويض الغيابات، وهم إبراهيم حازم وسعيد كارتى ويوسف العوامى وكريم الطيب وأحمد بلية، ويواصل أبناء الجنوب استعداداتهم لمواجهة النادى المصرى، فى لمباراة المقرر إقامتها 16 يناير الجارى، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى العام، ويحتل أسوان المركز الـ 18 والأخير بجدول مسابقة الدورى برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 12 مباراة فاز فى واحدة على حساب إنبى بهدف نظيف، وتعادل فى 5 لقاءات وخسر6 أخرى.