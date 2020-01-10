شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر وعاشور يتحدثان عن مباراة بلاتينيوم بزيمبابوى فى مؤتمر صحفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، ومعه كابتن الفريق اليوم، الجمعة، المؤتمر الصحفى لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوى، ويتحدث فايلر وقائد الفريق خلال المؤتمر الصحفى عن المباراة، ويردان على الاستفسارات الفنية واسئلة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بها، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

ويلتقى الأهلى مع بلاتينيوم فى الثالثة عصر غد، السبت، بتوقيت القاهرة فى زيمبابوى ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

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ويخوض الأهلى مرانه الأخير فى الثالثة عصر اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطنى بالعاصمة الزيمبابوية هرارى استعداداً لمواجهة بلاتينيوم، ويرسم السويسرى رينيه فايلر المجدير الفنى للفريق خلال مران اليوم خطة اللعب أمام بطل زيمبابوى ويُحفّظ لاعبيه بعض الجمل الخططية التى ينوى تنفيذها فى مباراة الغد المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلى لتحقيق الفوز من أجل المُضى قدماً فى طريق الصعود للدور التالى واستكمال رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا.

وضم فايلر 20 لاعباً لقائمة الفريق فى زيمبابوى هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى،، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.

وأشاد محمد فهمى، السفير المصرى فى زيمبابوى، باحترافية مسئولى الأهلى فى التنسيق المبكر بشأن حضور الفريق لهرارى لمواجهة بلاتنيوم ستارز السبت بولاية بولاوايو ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وأكد السفير أن أول مكالمة بين السفارة ومسئولى الأهلى بتاريخ 11 ديسمبر الماضى تلاها العديد من المكالمات حول التنسيق بشأن كافة الامور سواء فندق الاقامة أو ملاعب التدريب والتنقل من هرارى إلى بولاوايو والعودة وكذلك كل الأمور المتعلقة بيوم المباراة.