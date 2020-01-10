قصة صور.. محمد شريف هداف خارج السرب الأحمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت محمد شريف صانع ألعاب النادي الأهلي المعار إلى صفوف نادي إنبي، أنه هداف من طراز فريد، وكان ينقصه فقط الحصول على الفرصة الكاملة للمشاركة مع الفريق الأحمر، ليثبت كفاءته وجدارته بتمثيل القلعة الحمراء في المباريات المهمة، خاصة بعد الأداء المميز الذي يقدمه حالياً مع نادي إنبي، الذي انتقل إليه في موسم الانتقالات الصيفية الماضي مع انطلاق الموسم الجاري.
محمد شريف يعيش حالة من التوهج الكروي حالياً مع زعيم الأندية البترولية بعدما سجل حتى الآن 7 أهداف، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري المصري، بعد عبد الله السعيد صانع أهداف بيراميدز التي يحتل المركز الأول برصيد 9 أهداف، فيما صنع شريف هدفين أخرين، ليضع بصمته على 9 أهداف كاملة منذ مشاركته مع إنبي في الموسم الجاري.
معدل دقائق لعب محمد شريف يبلغ 912 دقيقة، وهو ما يعني أن شريف يسجل هدف كل 130 دقيقة، وهو معدل متميز للاعب القلعة الحمراء المعار لإنبي، والذي يسعى للعودة من جديد إلى صفوف الفريق الأحمر.
أهداف محمد شريف جاءت بواقع هدف في كل من، طلائع الجيش، سموحة، الزمالك، الجونة، المصري، وهدفين في وادي دجلة.
ويحتل نادي إنبي تحت قيادة حلمي طولان المدير الفني لزعيم الأندية البترولية، المركز التاسع في مسابقة الدوري العام، حيث استطاع طولان أن ينتشل الفريق البترولي من قاع الجدول إلى المنطقة الدافئة، بعدما فاز إنبي في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر أربعة أخرى، ليحصد 16 نقطة بعد 12 جولة، كما سجل لاعبو إنبي 13 هدفاً من بينها 7 أهداف بتوقيع محمد شريف، في الوقت الذي استقبلت فيه شباكهم 17 هدفاً أخر.
انفعال محمد شريف
شريف في احتفالية الاهلي
شريف في التتش
شريف في تدريبات الاهلي
شريف يحتفل بهدفه في الزمالك
شريف
صانع ألعاب الاهلي
صانع ألعاب المارد الاحمر
محمد شريف بقميص الاهلي
محمد شريف صانع ألعاب الأهلي
محمد شريف في الحرم
محمد شريف مع لاعبي الاهلي
محمد شريف وأمح
محمد شريف وخطيبته
محمد شريف
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