التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة زيسكو اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام مباراة الزمالك زيسكو الزامبي في التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا وهي المباراة التي يبحث الزمالك خلالها عن فوز مريح يقرب الأبيض من التأهل للدور التالي في البطولة بعد بداية غير موفقة في دور المجموعات والخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الجولة الاولي.

التشكيل المتوقع للزمالك فى مباراة زيسكو:

من المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء والونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، وفي الهجوم الرباعي مصطفي محمد واشرف بن شرقي ويوسف أوباما واحمد مصطفي زيزو

ترتيب الزمالك وزيسكو في المجموعة الاولي بدوري ابطال افريقيا

الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الاولي بدوري ابطال افريقيا برصيد 4 نقاط جمعها من 3 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة امام اول أغسطس الانجولي ن وتعادل امام زيسكو الزامبي وخسر امام مازيمبي الكونغولي، فيما يأتي مازيمبي في المركز الأول برصيد 7 نقاط.

فيما يحتل فريق زيسكو يونايتد الزامبي المركز الثالث في المجموعة الاولي برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين امام الزمالك وأول أغسطس بينما تعرض لخسارة وحيدة امام مازيمبي الكونغولي.

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قائمة الزمالك لمباراة زيسكو

أعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، قائمة الفريق الأبيض فى مواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى التاسعة مساء اليوم ، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المواجهة التى ستقام باستاد السلام بحضور 10 آلاف مشجع.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، إسلام جابر، أشرف بن شرقى، أحمد زيزو، يوسف أوباما، محمد أوناجم، مصطفى فتحى.

خط الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد.